Pexip er ifølge Arctic Securities valgt til å erstatte Poly og BlueJeans når det skal kommuniseres med personer som ikke er Microsoft Teams-brukere.

Det sier analytiker Kristian Spetalen i Arctic Securities sier til TDN Direkt torsdag.

Ifølge analytikeren er denne nyheten angivelig blitt distribuert til 170.000 Microsoft-ansatte.

Super bull

– Nyheten innebærer at Microsoft vil erstatte Poly og BlueJeans med Pexip når det skal kommuniseres med personer som ikke er Microsoft Teams-brukere, sier Spetalen.

– Vi anser dette som super bull at Pexip blir tilgjengelig for de som bruker Microsoft. Det er dog vanskelig å kvantifisere hvor stor denne muligheten er, men vi tror at mange store organisasjoner vil post-covid bytte ut deres løsninger med mer sikre og høykvalitets-løsninger slik som Pexip, sier Arctic-analytikeren ifølge TDN.

Videre forteller analytikeren at det er viktig å få frem av Pexip allerede har et tett partnerskap med Microsoft, og at dette dermed blir en utvidelse av samarbeidet, skriver TDN.

Ikke overraskende

Det er Microsoft som må kommentere på hva de kommuniserer i interne eposter og meldinger.

Det skriver kommunikasjonsansvarlig Lars-Einar Petterson i Pexip til TDN Direkt torsdag.

«Samtidig er det ikke overraskende om de i større grad tar i bruk våre løsninger. Det underbygger i så fall bare det forholdet vi allerede har til dem, og den kredibiliteten Pexip har opparbeidet seg i forbindelse med interoperabilitet med Teams i store organisasjoner. Når det er sagt så er det viktig å understreke at vi børsmelder alle signifikante kontrakter; av en viss størrelse eller av viktig strategisk betydning. Det har vi ikke gjort i dette tilfellet», skriver Petterson.