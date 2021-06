Meglerhus om NOD-aksjen: – Tvunget til å senke vår anbefaling

SpareBank 1 Markets nedjusterer sin anbefaling på Nordic Semiconductor fra kjøp til nøytral, melder TDN Direkt.

Meglerhuset gjentar samtidig sitt kursmål på aksjen på 215 kroner. Aksjen blir fredag formiddag omsatt for 232,80 kroner.

Ifølge nyhetsbyrået finner SpareBank1 det langsiktige investeringscaset i aksjen appellerende, men mener at den signifikante «outperformance» i kursutviklingen, og dermed den impliserte verdivurderingen, ikke er fordelaktig.

«Dermed er vi tvunget til å senke vår anbefaling til nøytral for nå», heter det i rapporten.

Meglerhuset har tatt utgangspunkt i en omsetning i 2023 på én milliard dollar, mot selskapets guiding om å nå dette året etter.

Ifølge TDN Direkt anser meglerhuset i tillegg et bud fra STMicro som lite sannsynlig, da de mener selskapet verken har vekst- eller marginmultipler som rettferdiggjør oppkjøp fra et resultatinnvannende perspektiv, til tross for at det gir strategisk mening.

Nordic Semiconductor-aksjen faller fredag, men er fortsatt opp knappe 70 prosent hittil i år. De siste tolv månedene har aksjen steget nesten 240 prosent.