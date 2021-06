Meglerhus mener aksjen kan doble seg

Norne Securities starter dekning av Huddlestock Fintech. Det har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 9 kroner.

«Ledelsens økonomiske guiding er veldig imponerende, og våre estimater reflekterer det delvis. På grunn av den tidlige fasen selskapet befinner seg i inkluderer vi bare allerede annonserte kontrakter, noe som gir muligheter for ytterligere estimatøkninger skriver Norne Securities.

Stort utfallsrom

Samtidig minner analytikeren om at Huddlestock Fintech er en høyrisikoaksje, noe som kan gi ulike utslag i aksjekursen fremover. Selv om kursmålet er på 9 kroner, har Norne Securities et nøkternt og optimistisk kursmål på henholdsvis 7 og 12 kroner.

Mandag omsettes aksjen for 5,52 kroner, ned 2,8 prosent.

Hentet penger

For to uker siden hentet Huddlestock Fintech 34,8 millioner kroner i en fortrinnsrettsemisjon. Selskapet skrev i en børsmelding at bruttoprovenyet gir tilstrekkelige midler til å fortsette med kjøpet av Visigon og tilstrekkelig arbeidskapital, likviditet og vekstkapital i overskuelig fremtid.

Samtidig gjentok Huddlestock Fintech guidingen for 2021 om en EBITDA på 5,3 millioner kroner.