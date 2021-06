Nordic Unmanned inngår kontrakt på opptil 100 millioner

Droneselkapet Nordic Unmanned har ifølge en melding mandag inngått en avtale med Schiebel Aircraft for overvåkning av miljøovervåkning og maritim oversikt fra skip og land.

Det melder selskapet i en børsmelding mandag.

Kontrakten skal ha en estimert verdi på opptil 10 millioner euro, som tilsvarer 100 millioner kroner.

Inntektene til den nye kontrakten er basert på call-offs fra Schiebel, og er formelt underlagt godkjenning fra sluttklient. Aktiviteten forventes å startes i fjerde kvartal 2021, og kontrakten har en varighet på opptil fire år.

I meldingen fremgår det at dagens rammeavtale er relatert til tidligere melding i februar, hvor selskapet annonserte at de har inngått et strategisk partnerskap med Schiebel Aircraft.

Camcopter

Nordic Unmanned har også inngått en avtale om kjøp av et nytt Camcopter S-100, med levering i tredje kvartal 2021. Dette blir selskapets tredje system av denne typen.

«Investeringen i det nye Camcopter S-100-systemet med relaterte sensorer og reservedeler deler, følger den tidligere kommuniserte investeringsplanen og finansieres med en kombinasjon av egenkapital, bankkredittfasilitet kombinert med en eksportgaranti fra GIEK,» skriver selskapet i meldingen.