Bewi Energy får støtte til utvikling av patentert protektor

BEWI Energy er tildelt 8 millioner kroner av regjeringen for å etablere en sirkulær verdikjede for sine patenterte rør-protektorer laget av plast, melder selskapet i en pressemelding mandag.

Prosjektet har i tillegg som mål å øke kompetansen og bevisstheten rundt sirkulær økonomi, gjenbruk og materialgjenvinning, opplyses det.

Ifølge meldingen kastes de fleste vanlige protektorer etter én gangs bruk, men BEWI Energys universelle protektor kan gjenbrukes.

Protektoren skal inngå i et abonnement som omfatter produksjon, logistikk, gjenbruk og gjenvinning. Målsetningen er at også annen industriplast skal inngå i den samme sirkulære flyten, slik at alle produkter returneres til BEWI Energy for gjenbruk eller resirkulering, opplyses det.