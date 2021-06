Tar nye markedsandeler i Midtøsten

Cyviz har landet nye kontrakter for 15 millioner kroner (1,8 millioner dollar) i Midtøsten, går det frem av en børsmelding onsdag.

De nye kontraktene kommer både fra eksisterende kunder, samt nye kunder som ønsker å standardisere sine samhandlingsløsninger på Cyviz-teknologi.

– Midtøsten har vært et betydelig marked for Cyviz i over 10 år, og teamet der har bygget en meget sterk posisjon med mange viktige kunder både fra offentlig og privat sektor, sier toppsjef Espen Gylvik i en kommentar.