Tech-rakett har falt 50 prosent: – Attraktivt inngangspunkt nå

Nordea Markets starter dekning av Kahoot-aksjen med et kursmål på 91 kroner, ifølge TDN Direkt. Det resulterer i en kjøpsanbefaling.

«Vi mener at dette er et attraktivt inngangspunkt, som følge av aksjens nylige nedgang på 50 prosent», innleder Nordea analysen.

Meglerhuset fremhever at Kahoot har en sterk merkevare globalt, og trekker frem at det er mer enn 1,6 milliarder spillere på plattformen i løpet av det siste året, samt mer enn 28 millioner aktive brukere.

Flere anbefaler Kahoot

Delphi-forvalter Espen Furnes har plukket noe mer i Kahoot den siste tiden.

– Ved inngangen til juni har jeg litt den samme følelsen som i starten av mai, og vi har nå plukket opp litt mer i Kahoot, sier han til Finansavisen.

Mai-statistikken til Nordnet viser at flere investorer kjøpte Kahoot-aksjer enn tidligere måneder.

– Kahoot har flere ganger hintet om at selskapet søker en Nasdaq-notering i løpet av 2021. Jeg tror flere av våre kunder ønsker å være eksponert mot selskapet om dette skjer, er investeringsøkonom Mads Johannesens forklaring på Nordnet-kundenes posisjonering i aksjen.

Henrik Sommerfelt i CMC Markets tror også at Kahoot har falt nok til at det er et godt tidspunkt å gå inn i aksjen på.

Kahoot! Globalt, spillbasert læringsplattform med hovedkontor i Oslo.

Selskapet har kunder i privat- og bedriftsmarkedet. Siden oppstart i 2013 har over 5 milliarder spillere spilt på plattformen og har hatt over 20 millioner bedriftsspillere.

Selskapet ble utviklet av Alf Inge Wang, Morten Versvik, Johan Brand og Jamie Brooker ved NTNU i 2012.

Ble priset til 5 milliarder kroner under børsnoteringen i 2019, i dag er markedsverdien over 32 milliarder kroner.

Adm. direktør er Eilert Hanoa.

– Høyst skalerbar

«Til tross for at de er i tidlig fase hva gjelder å generere inntekt pr. bruker, øker abonnementsbasen raskt – 162 prosent organisk vekst på årsbasis i første kvartal – og kontantkonverteringen er sterk, takket være deres vekst, forhåndsbetalinger og en høyst skalerbar virksomhetsmodell», skriver Nordea Markets i sin morgenrapport.

Meglerhuset legger til at selv om aksjen handles på høye multipler pr. nå, tror det at disse vil falle i tiden fremover grunnet sterk vekst.

Kahoot-aksjen er siden nyttår ned 26,8 prosent, men har doblet seg siste 12 måneder. I midten av mai snudde den negative trenden, og siste måned er aksjen opp 16 prosent. I starten av handelen i dag stiger aksjen rundt 2 prosent.