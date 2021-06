Fearnley Securities tar opp dekning av Mohn-yndling

Fearnley Securities starter ifølge en analyse dekning av teknologiselskapet M Vest Water, med en kjøpsanbefaling, skriver TDN Direkt.

Analytikerne opererer med et kursmål på 32 kroner for aksjen, som har falt 12,3 prosent den siste uken.

Vannrenseselskapet ble notert på Euronext Growth 28. mai.

Lovende resultater

Tirsdag gikk det frem at M Vest Water i samarbeid med Equinor har testet og videreutviklet teknologi for rensing av produsert vann ved Stureterminalen.

Selskapets produkt skal ved hjelp av kjemikalier og utstyr fjerne forurensing fra vann, inkludert giftige substanser.

Den første av to prosjektfaser er nå gjennomført med vannrensing ved bruk av M Vest Water sine produkter i en delstrøm på anlegget. Resultatene er analysert og verifisert av et akkreditert laboratorium. Partene konkluderer med at resultatene viser svært gode forbedringer av vannkvaliteten.

I løpet av tredje kvartal igangsettes prosjektets siste fase, hvor målsettingen er verifisering av stabil drift over tid, samt ytterligere optimalisering av vannkvaliteten i fullskala.

Rett opp dag 1

M Vest Water ble dagens vinner første børsdag 28. mai, med en oppgang på 15,20 prosent til 14,40 kroner. Aksjene i vannrenseselskapet ble på det høyeste omsatt for 16,50 kroner.

I forbindelse med noteringen på Euronext Growth ble det gjennomført en emisjon i selskapet til en kurs på 12,50 kroner. I den nevnte emisjonen fikk Trond Mohn og proffe investorer som Nordea, Hermine Midelfart og Edvin Austbø nesten alt, og samtlige privatinvestorer ble avspist med null.