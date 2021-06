DNB Markets hever kursmålet – forventer ikke kursoppgang

DNB Markets øker sitt kursmål på Adevinta fra 140 til 160 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin holdanbefaling på aksjen.

Risk/reward har bedret seg

Analytikerne mener risk/reward har bedret seg, og begrunner dette med nedgangen i antall covid-19-tilfeller, samt utrullingen av vaksiner i nøkkelmarkeder. DNB Markets fremhever i analysen at Adevinta handles til 11-10x EV/omsetning og 29-25x EV/EBITDA på 2022-2023-estimater.

En analyse av «summen av alle deler», som er basert på sammenlignbare rubrikkselskaper, gir et kursmål på 142 kroner. Samtidig minner tallknuserne om at en premie er på sin plass gitt den sterke veksten Adevinta har i EBITDA.

Fokus

«Vi tror at fokuset vil skifte fra å være på omsetningsvekst til å heller være på EBITDA-vekst, gitt de forventede synergiene (160 millioner euro) fra eBay Classified-transaksjonen samt lavere marginer innen transactionals», skriver DNB Markets, ifølge TDN Direkt.

For to uker siden fikk Adevinta tommel opp fra britiske konkurransemyndigheter for kjøpet av eBay. Avtalen gjelder selskapets primære rubrikkvirksomheter i Storbritannia, som omfatter Shpock, Gumtree UK og Motors.co.uk.

Torsdag omsettes aksjen for 160,3 kroner, ned 1,4 prosent.