Bønder selger IT-selskap til Capgemini

Nortura har inngått avtale om å selge IT-selskapet Matiq til Capgemini, som dermed overtar som totalleverandør av IT-tjenester til Nortura, går det frem av en melding sendt til Oslo Børs.

Et beløp for transaksjonen som krever Konkurransetilsynets godkjennelse er ikke oppgitt.

Capgemini overtar Norturas datterselskap med alle medarbeidere – om lag 100 personer – og underliggende avtaler, fra tredje kvartal 2021. Capgemini skal levere IT-tjenester til Nortura i 10 år.

– Styrker kjernevirksomhet

Avtalen ble styregodkjent av Nortura onsdag etter en «bred og omfattende utvelgelsesprosess», der Capgemini ble valgt i konkurranse med flere andre internasjonale tjenesteleverandører.

– Norturas IT-behov er i endring. I en omfattende vurdering av fremtidige IT-behov ser vi oss mest tjent med å selge datterselskapet Matiq og i større grad innhente IT-teknisk støtte og spisskompetanse. Med et salg forsterker vi fokus på vår kjernevirksomhet , sier Nortura-sjef Anne Marit Panengstuen i en kommentar.

– Stor strategisk betydning

Avtalen er en av de mest omfattende Capgemini har inngått i det norske markedet, og Norge-sjef Jens Middborg mener den er av «stor strategisk betydning».

– Dette fordi den omfatter hele bredden av våre produkter og tjenester, fra PC-hjelp og driftstjenester til strategisk rådgivning og bruk av innsikt, data og teknologi, sier han.

Capgemini-konsernet omsatte i 2020 for 16 milliarder euro på verdensbasis. Nortura, et samvirke eid av over 17.700 norske bønder, omsetter for over 23 milliarder kroner i året.