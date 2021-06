Rekordår for europeiske start-ups

Den europeiske tech-sektoren har i løpet av de første seks månedene av 2021 hentet mer kapital enn den gjorde i løpet av hele 2020, skriver CNBC. Så langt i år er det hentet over 44 milliarder euro, som overgår fjorårets investeringer på 38 milliarder euro med god margin.

EUROPA: Start- miljøet har skutt fart i 2021. Foto: Bloomberg

Selskaper som tilbyr nettbaserte løsninger har vokst kraftig under koronapandemien. Det svenske selskapet Klarna, som tilbyr betalingsløsninger for nettbutikker, har allerede gjennom to runder hentet over 1,3 milliarder euro så langt i år. Samtidig hentet den tyske aksjehandel- appen Trade Republic 760 millioner euro gjennom en emisjon i mai.

Slår ikke USA

Den franske presidenten Emmanuel Macron uttalte tidligere denne uken at han ønsket å se minst 10 europeiske tech- selskaper bli verdsatt til over 100 milliarder euro innen 2030. Samtidig som flere europeiske tech- selskaper har vokst fram, har verdensdelen enda til gode å produsere selskaper på lik linje med de amerikanske gigantene.

Samtidig fortsetter antall europeiske start-ups som verdsettes til over en milliard dollar, såkalte enhjørninger, å øke. Flere av disse selskapene har nylig blitt notert på børs, som den britiske leveringstjenesten Deliverioo og cybersikkerhetsselskapet Darktrace.