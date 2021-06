AI-oppstart landet BDO og PWC

Kunstig intelligens (AI) er i lang tid blitt spådd en lysende fremtid i regnskapsbransjen, der stikkordene er digitalisering og automatisering av regnskaper.

Propell Group, et tidligfaseselskap med hovedsete i Fredrikstad, lykkes med å vinne store regnskapsbyråer som PWC og BDO.

– Det skyldes at vi har teknologi helt i øvre sjiktet med en AI-plattform fra 24SevenOffice. Deres AI-assistent har trent på et unikt datasett på nærmere 500 millioner fakturaer fra over 56.000 kunder, sier Propell-gründer Anders H. Lier.

Over 200 mill. i kontrakter

Selv om Propell Group ble startet opp i år, har selskapet lykkes med å signere avtaler verdt over 200 millioner kroner.

– Det er salg av programvareløsninger på hele kontraktsporteføljen, hva avtalene med PWC og BDO er verdt kan vi ikke si noe om, sier Gro Merethe Johnsrud, daglig leder i Propell.ai.

Ifølge Lier har selskapet vunnet alt av anbud de har stilt på.

– Et selskap som BDO har 500 regnskapsførere og 10.000 klienter i Norge, de har gjort en grundig vurdering av oss og de har evaluert oss på krav som blant annet sikkerhet og persondata, sier han.

Kontraktene selskapet har inngått gjelder i Norge, men på sikt er planen å ekspandere til resten av Norden.

– Etterspørselen etter automatisering er enorm. Regnskapsbransjen kjenner på en usikker fremtid med krav til store forandringer for å overleve, de må digitalisere og automatisere regnskapet ved hjelp av AI, sier Johnsrud.