Pareto Securities snur og anbefaler salg av kursrakett

Pareto Securities kutter sitt kursmål på Nordic Semiconductor fra 200 til 190 kroner og nedgraderer ifølge TDN Direkt sin anbefaling fra kjøp til selg.

Fredag sluttet aksjen på 228 kroner.

«Nordic har vært vitne til en enestående etterspørsel etter deres chips, noe som økte omsetningen med 104 prosent og ordreboken med 6,5x i første kvartal 2021 på årsbasis. Med den pågående ubalansen i tilbud/-etterspørsel for wafere, som vi tror vil påvirke Nordics evne til å levere på deres ordrebok, ser vi potensialet for negativ vekst i andre halvdel av 2021», skriver Pareto.

Konsensus ser for seg en vekst på over 10 prosent.

Analytikerne mener også at et eventuelt oppkjøp er usannsynlig med dagens markedsverdi, og viser til at dagens prising er tre ganger høyere enn STM, som skal være den interesserte part, ifølge ryktene.

I løpet av det siste året har aksjen steget over 200 prosent, og selskapet har nå en markedsverdi på rundt 44 milliarder kroner.

«Til tross for at vi finner utsiktene attraktive over en 2 års horisont, tror vi det er en god tid å ta fortjeneste i forkant av det som sannsynligvis blir en utfordrende periode for selskapet», skriver Pareto, ifølge TDN Direkt.