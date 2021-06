Teknologirakett inngår et samarbeid med en tysk industrikjempe

Avtalerushet fortsetter for teknologiselskapet Elliptic Laboratories. Selskapet har signert en ny lisensavtale med Grow Plattform, som er et selskap under den tyske Bosch-paraplyen, ifølge en børsmelding tirsdag morgen.

Kontrakten omfatter bruk av Elliptic Labs 'AI Virtual Smart Sensor Platform i Grow's kommende generasjon av Spexor, en bærbar sikkerhetsassistent.

Elliptic Labs 'AI Virtual Smart Sensor Platform vil bruke Spexors maskinvaresensorer på enheten for å gjøre produktet smartere og samtidig legge til funksjoner som nøyaktig oppdager tilstedeværelsen for bedre sikkerhet og sikkerhet. Spexor har valgt Elliptic Labs på grunn av evnen til å levere innovasjoner av høyere kvalitet konsekvent i skala, ifølge meldingen.

«Vi stoler på at Elliptic Labs vil fortsette den kontinuerlige innovasjonen og bringe nyttige brukeropplevelser til markedet», sier Tobias Riedel og Marko Häckel, de to grunnleggerne av Spexor, i meldingen.

Tirsdagens avtale er den siste av flere for teknologiselskapet den siste tiden. For halvannen uke siden inngikk selskapet et «proof-of-concept»-prosjekt med en ledende taiwansk laptop ODM (Original Design Manufacturer). I slutten av mai sikret det en avtale for Xiaomis smarttelefon Redmi Note 10 Pro, og en tredje kontrakt for et «proof-of-concept»-prosjekt.

Elliptic Labs-aksjen har steget 37,62 prosent så langt i år, til 173,4 kroner.