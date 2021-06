Domstol opprettholder forbudet mot at Huawei utbygger det svenske 5G-nettet

Det svenske Post- og telestyrelsen (PTS) tok beslutningen om at det kinesiske teleselskapet ikke skal være en del av utbyggingen av 5G-nettverket i landet. Etaten viste til et nytt lovverk og støtten fra Säpo, den svenske sikkerhetstjenesten, som mener at Huawei vil utgjøre en sikkerhetsfare.

Begrunnelsen er at selskapet er kinesisk og dermed kan utnyttes til spionasje via det svenske nettverket.

Huawei har selv, og nå nylig i forhandlinger med den svenske Post- og telestyrelsen, avvist dette. De sier det ikke er noen kobling mellom selskapet og kinesiske myndigheter.

– Sveriges sikkerhet veier tungt, og forvaltningsdomstolen har vurdert at det kun er sikkerhetspolitiet og forsvaret som til sammen har helhetsbildet når det gjelder sikkerhet og trussel mot Sverige, sier leder for domstolen, Ulrika Melin.

– Dette påvirker hele Sverige som en digital nasjon, sa Kennet Fredriksen, som er leder for Huawei i Norden, rett før ble domstolens avgjørelse ble gjort kjent.