Ålesund-selskap klar for børs – priset til 3 milliarder

SmartCraft, som leverer oppdragskritisk programvare til byggebransjen i Norden, har gjennomført sin børsintroduksjon (IPO), går det frem av en børsmelding tirsdag kveld.

Drøyt 28 millioner nye aksjer utstedes på kurs 17,80 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på omkring 500 millioner kroner. I tillegg har Valedo Partners III AB og andre eksisterende aksjonærer samlet solgt over 33,7 millioner aksjer, mens nærmere 6,2 millioner aksjer er solgt via en overtildelingsopsjon.

I alt er altså nærmere 68 millioner aksjer solgt i IPO-en, tilsvarende et bruttoproveny på 1,2 milliarder kroner.

På kurs 17,80 kroner er SmartCraft priset til nærmere 3 milliarder kroner, etter penger.

Hovedaksjonær Valedo Partners er et svensk investeringsselskap som kom inn i SmartCraft i 2017. Nest største eier i det Ålesund-baserte selskapet før børsnoteringen var Bernt Ulstein, gjennom selskapet B. Ulstein AS.

Handelen i SmartCraft starter på Oslo Børs torsdag 24. juni.