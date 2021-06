Teknologiselskapet Zwipe har inngått et samarbeid med Network International Services Limited Jordan for levering av biometriske betalingsløsninger i Levanten, som er et område av Midt-Østen.

Det melder Zwipe i en børsmelding torsdag.

The Network International Group er ifølge selskapet den ledende tilbyderen av digitale betalingsløsninger i Midt-Østen og Afrika, opplyses det.

Zwipe skal tilby teknisk støtte og tjenester for å implementere Zwipe Pay ONE-betalingskortet i området.