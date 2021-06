Arctic Securities hever kursmål på Webstep

Arctic Securities oppjusterer deres kursmål på Webstep til 30 fra tidligere 25 kroner pr. aksje, og opprettholder en hold-anbefaling på aksjen.

Det fremgår av en analyse fra meglerhuset torsdag, ifølge TDN Direkt.

Arctic skrier at de venter at mindre bruk av underleverandører vil fortsette, noe som støtter høyere marginer, men meglerhuset opplyser at de modellerer nettorekrutering til rundt halvparten av ventet markedsvekst frem til de ser ytterligere datapunkter.

Hittil i år har aksjen steget 28 prosent.