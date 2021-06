Bewi investerer i resirkuleringsteknologi

Bewi har investert i Polystyvert Inc. for utvikling av og kommersialisering av oppløsningsteknologi for resirkulering av utvidet polystyren (EPS).

Det melder selskapet i en melding torsdag.

«Vår investering i Polystyvert og deres utvikling av fullskala prosjekter muliggjør at vi kan få detaljert kunnskap og innsikt i deres teknologi som vi tror sterkt på. Vi fortsetter kontinuerlig å evaluere teknologier og resirkuleringsprosesser i vår konstante jakt på en sirkulær verdikjede,» skriver driftsdirektør Jonas Siljeskär i meldingen.

Det opplyses at etter evaluering av fullskalaprosjektet i Montreal, vurderer Polystyvert å sette opp et fullskala prosjekt i Europa.