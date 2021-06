Fullfører eBay-oppkjøp

, ,

Adevinta fullfører oppkjøpet av eBay Classifieds Group, kommer det frem av en børsmelding fredag.

Forrige uke kom nyheten om at østerrikske konkurransemyndigheter hadde godkjent oppkjøpet, og at det var gitt grønt lys fra alle hold. eBay ble nødt til å selge seg i Adevinta for at godkjenningen skulle gis. Med dette tar Adevinta over eierskapet til eBays rubrikkvirksomheter, samt får tilgang til eBays annonseverktøy.

Som en del av oppkjøpet kjøpte Schibsted den danske delen av virksomheten, DBA.dk og bilbasen.dk. Dette skriver Schibsted i en pressemelding om oppkjøpet.

– Denne dagen har vi sett fram til siden i fjor sommer, og vi gleder oss til å ønske våre kompetente danske kolleger velkommen til Schibsted-familien, sier Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted.

Schibsted eier fra før av flere rubrikkvirksomheter i Norden, FINN.no i Norge, Blocket.se i Sverige og Tori.fi og Oikotie.fi i Finland.