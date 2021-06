Arctic Securities kutter kursmål på Pexip

Arctic Securities reduserer sitt kursmål på Pexip til 120 kroner aksjen, ned fra 140, men fastholder meglerhusets anbefaling om kjøp.

Det kommer frem av analyse fredag morgen, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset har i deres oppdaterte analyse nedjustert deres Delta Annual Recurring Revenue (DARR) med 30 prosent til 6,5 millioner dollar. I tillegg fremhever Arctic at det ikke er blitt inngått noen større kontrakter i et ellers vanlig travelt kvartal, noe meglerhuset tror kan skyldes at fortsatte lockdowns har bremset veksten.

Selve nedjusteringen av kursmål til 120 kroner aksjen begrunner Arctic med multipler i sammenlignbare selskaper, hvilket impliserer en 14,7 ganger EV/salg på 2021-tall samt ved å reflektere kompromisset vekst versus marginer.

Hittil i år har aksjen steget 12 prosent.