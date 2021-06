Ørn Software kjøper finsk teknologiselskap

Ørn Software har signert en avtale for å kjøpe det finske teknologiselskapet Rapal, hvor transaksjonen er basert på en selskapsverdi på 374 millioner kroner gjort opp i en kombinasjon av kontanter, aksjer og earn-out.

Det skriver selskapet i en børsmelding fredag, skriver TDN Direkt.

Ørn opplyser at i løpet av de første fem månedene i 2021 har Rapal økt deres ARR med syv prosent til 62 millioner kroner, og transaksjonen øker Ørn sin ARR med 43 prosent. Rapal hadde en ebitda ved utgangen av 2020 på 18 millioner kroner. Transaksjonen legger til ytterligere 250 nye kunder til Ørn sin portefølje, som inkluderer både eiendomsselskaper, leietakere og arkitektselskaper.

Av selskapsverdien på 374 millioner kroner vil om lag 20 prosent av kjøpsprisen gjøres opp i Ørn-aksjer samt et earn-out-element som står for rundt syv prosent av kjøpsprisen som blir utbetalt dersom kravene for denne er tilfredsstilt, skriver TDN.

Ørn opplyser at de vil måtte betale finsk overføringsskatt ved gjennomføring av transaksjonen, hvor transaksjonen ventes å bli gjennomført i juli 2021.