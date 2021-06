Aksjeoppgjør i boks for Zalaris

Torsdag 10. juni hentet Zalaris hentet 120 millioner kroner i en emisjon, gjennom en rettet plassering på cirka 2,3 millioner aksjer til 60 kroner pr. aksje.

Provenyet fra salget skal benyttes til å finansiere kontantdelen av oppkjøpet av ba.se. Service & Consulting. I tillegg skal kapitalinnhentingen også benyttes til å finansiere langsiktige vekstmuligheter, videre forretningsutvikling og til generelle selskapsformål.

I forbindelse med emisjonen inngikk Norwegian Retail (NRAS), et selskap nært tilknyttet adm. direktør i Zalaris, Hans Petter Mellerud, en låneavtale for aksjer med Arctic Securities. Avtalen ble inngått på vegne av lederne i emisjonen, og NRAS lånte ut to millioner aksjer i selskapet til Arctic for å lette overtakelsen av tilbudsaksjene til investorene i den rettede plasseringen.

Etter registreringen av kapitaløkningen er de lånte aksjene levert tilbake til NRAS, ifølge en melding fra selskapet fredag.