Toppsjefen kjøper flere aksjer

Per Ronny Stav, adm. direktør i Arribatec Solutions, har kjøpt 82.841 aksjer i Arribatec Solutions for 1,68 kroner stykket, tilsvarende litt over 139.000 kroner. Det skjedde gjennom selskapet Arriba Invest AS.

Etter denne transaksjonen har Stav 80,69 millioner Arribatec-aksjer direkte og indirekte.

I første kvartal økte teknologiselskapet inntektene med 177 prosent. De årlige gjentagende inntektene (ARR) ble femdoblet.

Største aksjonær i Arribatec Solutions er Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier med 25,6 prosent etterfulgt av Arriba Invest med nærmere 18 prosent.