– «Big tech» har blitt «too big to fail»

Rekordrushet fortsatte på Wall Street mandag, med ny all-time high for både Nasdaq og S&P 500. Investorene ble oppmuntret av fallet i amerikanske langrenter, og flere av tungvekterne i teknologi steg også til nye rekorder.

Øker søkelyset på Google

For eksempel steg Facebook over 4 prosent, slik at børsverdien passerte den magiske grensen på 1.000 milliarder dollar. Oppgangen kom etter at en domstol avviste argumentene brukt i klagen om misbruk av markedsmakt fra Federal Trade Commission og 48 statsadvokater, dog ikke selve saken.

Klagene går ut på at Facebook har kjøpt WhatsApp og Instagram for å beskytte sitt monopol.

«Dette kunne ha vært kjempegode nyheter for andre store, amerikanske teknologiselskaper som har lignende antitrust-påstander rettet mot seg – hvis ikke justisdepartementet i USA hadde økt søkelyset på Googles digitale annonser», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i en oppdatering tirsdag.

– Får ikke lenger kalde føtter

Hun merker seg at Google ikke falt kraftig på børsen etter mandagens oppslag på Bloomberg om at departementet har trappet opp etterforskningen av Googles opptreden i markedet for digitale annonser de siste månedene.

Morselskapet Alphabet nøyde seg med 0,1 prosent nedgang i mandagens handel.

«Aksjekursen konsoliderer bittelitt under historiske høyder ettersom antitrust-etterforskning mot disse teknologigigantene ikke lenger gir investorene kalde føtter. «Big tech» har helt enkelt blitt «too big to fail», fortsetter Swissquote-analytikeren.

«Deres virksomheter er godt over kritisk størrelse, og jo større de blir, desto mer lønnsomme blir de. De er naturlige monopoler og har momentumet på den ene eller andre måten», heter det videre.