Største aksjonær vil selge aksjer i Crayon for opp mot 1,1 mrd.

(Saken oppdateres)

Største aksjonær OEP ITS Holding i Crayon vurderer å selge mellom 6,7 til 8,4 millioner aksjer. Det tilsvarer rundt 8 til 10 prosent av aksjebeholdningen.

Det fremgår av en børsmelding tirsdag ettermiddag.

OEP ITS Holding har engasjert Sparebank 1 Markets til å tilrettelegge for salget. Det opplyses at de vil inngå en vanlig 90-dagers lock-up-avtale for sine gjenværende aksjer i selskapet som ikke selges i plasseringen.

OEP ITS Holding er en finansiell investor, og er ikke primærinnsider, representert i styret og heller ikke representert i styret i Crayon Group Holding.