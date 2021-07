Tirsdagens store børstaper oppdaterer markedet etter krakk

Tirsdag stupte Harmonychain-aksjen over 54 prosent etter en nedslående melding mandag kveld hvor det kom frem at chipene som skal brukes er langt mindre effektive enn kommunisert.

Lokotech AS, et heleid datterselskap av Harmonchain, har tirsdag hatt et kveldsmøte med sine ASIC (Application Specific Integrated Circuit) designere.

Harmonychain skriver i en børsmelding tirsdag kveld at selskapet vil sørge for at ASIC-designerne vil bruke mer tid på å forbedre designet med mål om å få ned chipkostnadene, slik at Scrypt ASIC Mineren kan bli mer konkurransedyktig.

Dette kan innebære at oppstart av Multi Project Wafer (MPW) utsettes fra 15. september til 1. desember. MPW antas ta 60-90 dager før testing av wafer.

Harmonychain skriver i børsmelding at selskapet har god likviditet. Pr. 29. juni var det innestående 85 millioner kroner i bankinnskudd samtidig som selskapet ikke har gjeld.

«Det påløper vel 30 millioner i kostnader 2. halvår 2021, hvorav General Corporate Purposes utgjør vel kr 10 millioner og eventuell ferdigstillelse av Scrypt ASIC design, MPW og testing utgjør vel kr 20 millioner. Lokotech AS anser det som strategisk riktig å fokusere på Scrypt (Litecoin & Dogecoin) ASIC Miner utviklingen, og i den forbindelse settes utvikling av SHA (Bitcoin) ASIC Miner på hold inntil videre», skriver Harmonychain.