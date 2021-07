DNB Markets oppjusterer kursmålet til 272 kroner pr. aksje i Nordic Semiconductor. Det er opp fra tidligere 250 kroner, og resulterer i en ny kjøpsanbefaling.

Christoffer Wang Bjørnsen, analytiker i DNB Markets, har gitt analysen tittelen «Kjøp på kortsiktige bekymringer», og ser et sterkt andre kvartal og venter ytterligere fotfeste i det han omtaler som et spirende marked.

Analytikeren ser et solid andre kvartal med 65 prosent årlig vekst i inntekter og sterke bruttomarginer på rundt 50 prosent.

Estimatene er basert på rykter om at selskapets nye «Cellular IoT»-produkter vil starte produksjon på kommersielle volum, og ser store muligheter for at satsingen.

Internet of Things Forkortelse for Internet of Things ­– på norsk kalt tingenes internett.

Et konsept der nærmest alle gjenstander og apparater er koblet til nettet og til hverandre.

Det er tidligere anslått at rundt 34 milliarder objekter vil være påkoblet innen 2020.

«Potensiell milliardbusiness», skriver Bjørnsen i analysen.

Han venter at salget vil få effekt allerede i andre kvartal, og poengterer at salgene allerede nå ligger 22 prosent over estimatene for tredje kvartal.

Nordic Semiconductor Norsk elektronikkprodusent med hovedkontor i Trondheim.

Konsernsjef er Svenn-Tore Larsen.

Produserer integrerte kretser til bruk i trådløs teknologi og Tingenes internett.

Etablert i 1983 av de fire NTNU-studentene Trond Sæther, Frank Berntsen, Jan Meyer og Oddvar Aaserud.

Største aksjonærer er Folketrygdefondet og Accelerator LTD..

Utfordringer

Bjørnsen skriver at det er noe usikkerhet rundt leverandørkjeder i inngangen til tredje og fjerde kvartal, men at det vil være et forbigående problem.

I tillegg mener han at Nordic er godt posisjonert for å takle slike utfordringer.

«Videre tror vi at den rekordhøye ordreboken/ordreinngangen og momentet innen design win med gode kunder, gir liten tvil om at selskapet er i ferd med å overgå omsetning på 1 milliard dollar. Når det skjer vil selskapets «short-range»-virksomhet handle til 5x EV/salg og 16x EBITDA i våre estimater», begrunner Bjørnsen i analysen.