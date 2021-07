Techstep fullfører oppkjøp

Selskapet meldte i mai om at de hadde kommet til enighet om en avtale om å kjøpe 100 prosent av det polske selskapet Famoc. Etter selskapet hadde hentet inn kapital fullførte selskapet oppkjøpet torsdag, stod det i en børsmelding.

– Famoc komplementerer Techsteps løsninger, samtidig er dette en geografisk ekspansjon der Europa er neste steg for oss, sa Jens Haviken, Techsteps konsernsjef.

Kjøpesummen på 100 millioner kroner ble hentet inn via en emisjon, der Jan Haudemann-Andersens Datum, Tønsberg-investoren Kristian Lundkvists Middelborg Invest samt Karbon Invest, der Techsteps styreleder Jens Rugseth og Rune Syversen er aksjonærer, garanterer for to tredjedeler. Resten kom fra et oppkjøpslån.