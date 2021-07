Tek-selskap doblet nesten inntektene i andre kvartal

Zaptec, som utvikler ladesystemer for blant annet elbiler, hadde innkjøpsordre på 118 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 150 prosent fra samme periode i fjor, ifølge en oppdatering fra selskapet fredag morgen.

Bokførte inntekter endte i samme periode på 92 millioner kroner, en oppgang på 94 prosent sammenlignet med 2020.

Ordrereserven på 26 millioner kroner ble akkumulert i løpet av kvartalet på grunn av en betydelig økning i nye ordrer, sammenlignet med dagens produksjonsvolum. Dagens produksjon har blitt negativt påvirket av et utfordrende marked for ladekomponenter, i tillegg til den gradvise produksjonsstarten for den nye versjonen av Zaptec Pro-laderen, ifølge meldingen.

Produksjonskapasiteten øker imidlertidig nå, og ordrereserven ventes å reduseres i takt med fortsatt vekst fremover.

Veksten fortsetter i det internasjonale markedet, og eksportandelen i andre kvartal var 41 prosent, mot 24 prosent i samme periode i fjor.

«Den nye versjonen av Zaptec Pro-laderen med større kapasitet er mer konkurransedyktig, og forventes å øke veksten fremover etterhvert som etterspørselen tar seg opp igjen. Utfordringene med å kjøpe strømforsyningskomponenter vil også reduseres i tredje kvartal», sier Anders Thingbø, adm. direktør i Zaptec, i meldingen.

Zaptec-aksjen er opp 3,56 prosent i år, til 45,98 kroner.