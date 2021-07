Flaggemelding i Q-Free

Arctic Asset Management har solgt seg ned i Q-Free på vegne av deres kunder. Det fremkommer av en børsmelding fredag ettermiddag.

Deres eierandel har sunket fra 10,15% til 9,97% etter at 200 000 aksjer ble solgt 02.07.2021 basert på totalt 111 244 416 utestående aksjer.

Q-Free Q-Free ASA er et teknologiselskap som ble etablert som Micro Design AS i 1984, men byttet navn til Q-Free i 1998.

Selskapet leverer teknologi blant annet for innkreving av betaling ved veiprising, parkering og C-ITS.

Hovedkontoret er lokalisert i Trondheim

Teknologiselskapet Q-Free har siden 25.mai inngått i ukeporteføljen til SpareBank1 Makets.

I mai ønsket amerikanere å kjøpe 100 prosent av aksjene i Q-Free for 14,40 kroner, men budet ble avslått. Fredag ettermiddag omsettes aksjen på Oslo Børs for 10,45 kroner per aksje.