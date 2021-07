– Kina har gått for langt

Kina har tatt dramatiske grep mot teknologiselskapene innenfor egne landegrenser.

Kinesiske myndigheter mener store selskaper som Tencent og Jack Mas Alibaba har monopol i tech-markedet og har ilagt selskapene harde krav og store bøter.

Tech-analytiker Scott Kennedy i Center for Strategic and International Studies (CSIS) mener myndighetene i den kommunistiske stormakten har gått for langt.

– Det er definitivt logisk å stramme inn på monopoler og deler av misbruket av makt vi har sett fra enkelte selskaper. Men de har gått for langt og har skremt innovatører fra å innovere, sier Kennedy til CNBC.

Sjefanalytikeren mener myndighetenes inngripen kan hindre at nyskapende bedrifter oppstår, i tillegg til at mindre allerede eksisterende selskaper blir redde for å investere i fremtiden.

Dårlig timing

Det potensielle slaget mot kinesisk vekst kommer på verst tenkelig tidspunkt. Verdens nest største økonomi – etter USA – sliter med et stadig stigende gjeldsberg, en aldrende befolkning og økende ulikhet i samfunnet.

Verdensbanken hevet tirsdag sine 2021-estimater for Kina og peker på en god håndtering av pandemien som avgjørende for landets bedring. Verdensbanken ser for seg at kinesisk BNP vil vokse med 8,5 prosent i år, mot tidligere 8,1 prosent.

Kinas økonomi vokste 2,3 prosent i fjor hvilket gjør det til det eneste store landet som vokste under pandemien.