Analytikere: Bør du satse på amerikanske eller kinesiske tech-aksjer?

I kampen mellom amerikanske og kinesiske tech-aksjer er det ingen klar vinner i år.

Tech-gigantene i USA er tilbake til tidlig storhet og har steget 15 prosent i 2021. Det kinesiske børsnoterte fondet (ETF) CQQQ har imidlertid falt.

Store teknologiselskaper i Kina har slitt på nyåret etter at kinesiske myndigheter har strammet grepet rundt monopoltendensene de største selskapene som Alibaba og Tencent sitter på.

– Kina har gått for langt, mener Tech-analytiker Scott Kennedy.

Bør investorer kjøpe vinnerne i USA eller kinesiske underdogs? Svaret avhenger av grunnen til Kinas siste avgjørelser, mener Gina Sanchez, adm. direktør i Chantico Global og sjefstrateg i Lido Advisors.

– Hvis dette kun er et forebyggende tiltak kan man argumentere for at de dårlige nyhetene allerede er priset inn i aksjen. De har allerede falt tungt, og de beste aksjene i CQQQ er langt under sine fem- og tiårsnivåer for P/E. Det gjør dem høyst attraktive, sier Sanchez til CNBC.

– Hvis det derimot er mer enn det, hvis det handler om at kinesiske myndigheter ønsker at nøkkelpersoner og -selskaper skal følge deres sosiale agenda, da kan dette utvikle seg til noe større.

Kinas femårige plan er å styrke selskapene i eget land og øke velstanden.

– Hvis dette er et forsøk på å tvinge lønninger høyere, sørge for bred tilgang på rikdom og skape verdier, kan marginene i selskapene, businessmodellen og P/E endre seg. Det er risikoen vi står overfor nå, sier Sanchez.

Matt Maley, sjefstrateg i Miller Tabak, er enig i at langsiktige utfordringer forblir for de kinesiske aksjene. Han mener imidlertid at vi går mot en kortsiktig god periode etter første halvårs svake prestasjoner.

– Ser vi på chartet for CQQQ er det formet som en inverst hode-skulder-formasjon. Normale hode-skulder-formasjoner tyder på et bearish marked, så det motsatte må tyde på et bullish marked, sier Maley.