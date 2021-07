Solgte Apple-løsninger for 300 mill.

– Det er mer plass til en aktør som oss i markedet, sier Ole Petter Løvstad, daglig leder i Infografikk.

Løvstad er eier og gründer av den Sarpsborg-baserte IT-forhandleren Infografikk gjennom 31 år.

Etter en pause på 15 år fra lederjobben, returnerte han i 2016 til selskapet som har spesialisert seg på å sette opp og drifte Apple-miljøer i mediehus, arkitektkontorer og kreative bransjer.

I fjor skjøt selskapet fart og doblet omsetningen til 306 millioner kroner. Når Løvstad nå vil ta Infografikk til neste nivå, handler det delvis om å ta selskapet tilbake til røttene.

– Det blir sagt at IT-markedet utvikler seg så fort at man faller av lasset om man ikke henger med. Jeg var ute i 15 år og synes ikke egentlig markedet har endret seg så voldsomt. Det handler fortsatt om relasjoner, forstå hvordan kundene produserer og ha forståelse for risiko med nedetid og hvordan man løser det, sier han.

Satser på kreative og media

Han mener Apple-spesialistens fremtid ligger i mer løsningssalg. Å kunne tilby kundene komplett pakke med leveranse, drift, support og service tilpasset kundenes hverdag.

Etter noen år med jevn vekst, bykset omsetningen fra 156 til 306 millioner kroner samtidig som driftsresultatet ble mer enn doblet til 11 millioner kroner.