Danske Bank og Carnegie oppjusterer deres kursmål for Schibsted og Adevinta i forkant av selskapenes andrekvartalsrapporter. Det fremkommer av analyser fra meglerhusene, ifølge TDN Direkt.

For Schibsted økes kursmålet hos Danske Bank til 467 kroner aksjen, fra tidligere 427 kroner. Danske Bank skriver at de forventer nøkkeltrender som ble observert i første kvartal, har fortsatt inn i andre kvartal for Schibsted. I tillegg skriver meglerhuset at de venter et solid kvartal fra News Media.

Schibsted presenterer andrekvartalstall fredag 16. juli. Hittil i år har aksjen steget 18,5 prosent.

Schibsted Internasjonalt mediekonsern med blant annet VG, Aftenposten og Finn.no som underselskaper.

Har hovedkontor i Oslo.

Konsernsjef er Kristin Skogen Lund.

Fikk nåværende selskapsform i 2018 etter at Schibsteds portefølje av utenlandske rubrikkselskaper ble skilt ut i eget selskap og senere fikk navnet Adevinta.

Største aksjonær er Blommenholm Industrier, som videre eies av Stiftelsen Tinius.

For Adevinta skriver Danske Bank at den siste tids aksjekursoppgang (34 prosent i andre kvartal) reflekterer at markedet har priset inn gjenåpningsscenarioer samt fullføringen av eBay-transaksjonen. Likevel øker meglerhuset kursmålet fra 167 til 186 kroner aksjen, og gjentar kjøp.

Carnegie hever kursmålet i Schibsted fra 519 til 524 kroner, og gjentar anbefaling om kjøp.

«Vi har i en periode nå argumentert for at Schibsted er satt til å levere et solid år i år. Det fundamentale ser bra ut, med sterk etterspørsel innen Marketplaces, kostnadsprogrammet innen News Media og en akselerert onlineskifte for Next», skriver Carnegie.

For Adevinta derimot er oppjusteringen på to kroner til et nytt kursmål på 212 kroner pr aksje. Økningen kommer etter at meglerhuset har gjort mindre estimatendringer i forkant av andrekvartalsrapporten.

Adevinta-aksjen har steget 16 prosent i år.