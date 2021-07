Investeringsselskapet til primærinnsider Morten Thorkildsen, Morten Thorkildsen Consulting AS, har i dag kjøpt 28.000 aksjer i Itera til kurs 14,0503 kr/aksje. Det tilsvarer aksjer for over 392.000 kroner.

Det fremkommer av en børsmelding mandag.

Etter transaksjonen har Morten Thorkildsen personlig og gjennom Morten Thorkildsen Consulting AS en beholdning på 66.998 aksjer, tilsvarende en markedsverdi på i underkant av 1 million kroner.