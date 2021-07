EcoOnline samler aksjonærene for å velge nytt styremedlem

Styret i programvareselskapet EcoOnline Holding har foreslått at Sara Arildsson velges som nytt styremedlem i selskapet, opplyses det i en børsmelding.

Arildsson har tidligere vært teknisk direktør i iZettle og adm. direktør i Fortnox, samt jobbet i IBM i åtte år. Hun beskrives som en erfaren internasjonal salgsdirektør og en «go to market»-spesialist.

Forslaget innebærer at Arildsson tar Joakim Sundby Johansens styreplass, og at Sundby Johansen går over i en rolle som styreobservatør.

I denne forbindelse er det kalt inn til ekstraordinær generalforsamling 16. juli klokken 11.00.

EcoOnline-styret består forøvrig av leder Gunnar Evensen, Christian Melby, Stefanie Witte, Michael Specht Bruun, Thomas Christian Høegh og Jostein Vik.