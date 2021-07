Crayon har signert en bindende avtale om milliardoppkjøp

Crayon Group Holding meldte på tampen av forrige uke at det hadde lagt inn et bud på 100 prosent av aksjene i australske Rhipe. Totalsummen for de 161 millioner aksjene var i tilbudet på 402,5 millioner australske dollar, tilsvarende 2,6 milliarder kroner.

I en melding tirsdag morgen melder Crayon at det har inngått en bindende avtale med Rhipe om å erverve 100 prosent av aksjene gjennom en såkalt Scheme Implementation Deed (SID).

SID er et australsk juridisk konsept der Rhipe vil innkalle til et møte med sine aksjonærer for å vurdere og stemme over det foreslåtte oppkjøpet. Gjennomføringen krever minst 75 prosent av stemmene og et flertall av aksjonærene må være til stede.

Crayon Group Holding IT-rådgivingsselskap innen programvare og digitale transformasjonstjenester med hovedkontor i Oslo.

Grunnlagt i 1999 under navnet Office Systems.

Konsernsjef er Melissa Mulholland.

Største aksjonær er det amerikanske oppkjøpsfondet One Equity Partners.

Transaksjonen er fullfinansiert gjennom en kombinasjon av tilgjengelig likviditet, blant annet gjennom den nylig utstedte obligasjonen med flytende rente på 1,8 milliarder kroner, samt økte kredittfasiliteter.

Crayon vil betale et samlet beløp på 2,50 australske dollar for pr. Rhipe-aksje, som gir en egenkapitalverdi på 408 millioner australske dollar, tilsvarende 2,6 milliarder kroner.

Rhipes største aksjonær, Tutus McDonagh Pty, som eier og kontroller rundt 14,8 prosent av aksjene, bekrefter at det har til hensikt å stemme for ordningen, ifølge meldingen.

Avtalen ventes å være ferdig i løpet av fjerde kvartal 2021.