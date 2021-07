Knallveksten fortsetter

Kahoot! slipper onsdag morgen en oppdatering for andre kvartal og de viser stadig solid vekst i inntekter og antall abonnenter.

Fakturerte inntekter steg til 20,6 millioner dollar i kvartalet, en økning på 114 prosent fra den samme perioden i fjor. For første halvår kom fakturerte inntekter inn på 39,6 millioner dollar, tilsvarende en vekst på 147 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

EBITDA i kvartalet ventes å passere 4,0 millioner dollar, tilsvarende over 20 prosent margin.

Årlige gjentakende inntekter (ARR) rapporteres til 75 millioner dollar, noe som tilsvarer hele 200 prosent vekst på årsbasis.

Jekker opp guiding

Kontantstrømmen fra driften estimeres til 4,5 millioner dollar i andre kvartal (15 prosent vekst på årsbasis) og 10,0 millioner dollar i andre halvår (100 prosent vekst).

Selskapet nådde 933.000 betalende abonnenter i kvartalet. Dette inkluderer alle abonnementer på Kahoot!, DragonBox, Drops, Whiteboard.fi og ansattelisenser fra Actimo og Motimate.

Samtidig løfter Kahoot! guidingen på betalende abonnementer for helåret 2021 fra én million i rapporten for første kvartal til 1,1 millioner. Oppjusteringen skjer etter at selskapet i kvartalet kjøpte opp læringsapptilbyderen Motimate.

Aktiviteten på Kahoot!-plattformen var rekordhøy i andre kvartal, med mer enn 29 millioner aktive konti (43 prosent vekst på årsbasis) og over 1,8 milliarder spillere (49 prosent vekst) deltakende i 303 millioner spill (44 prosent) i de siste 12 månedene.