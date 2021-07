SEB hever kursmål og anbefaler kjøp

SEB oppjusterer deres kursmål på Adevinta til 190 kroner aksjen, fra tidligere 155 kroner, og gjentar meglerhusets anbefaling om kjøp.

Det kommer frem av analyse tirsdag kveld, ifølge TDN Direkt.

Etter et år med lite kommunikasjon i påvente av godkjennelse av eBay-transaksjonen, venter SEB nå en mer begivenhetsrikt andre halvdel 2021. SEB skriver dog i analysen at de tror andrekvartalsrapporten vil være et «non-event», og at også 2021 er «water under the bridge».

«Ettersom selskapet starter med integreringsarbeid og planlegger for den kommende kapitalmarkedsdagen, tror vi nyhetsstrømmen vil snu positiv, og at fokus vil skifte til å være rettet mot 2022 og til og med frem mot 2023», skriver SEB i analysen.

Hittil i år har aksjen steget 20 prosent.