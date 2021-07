Tapt 400 millioner på en time

Før børsåpning onsdag morgen leverte Kahoot en handelsoppdatering. Selskapet kunne melde om knallvekst samtidig som at guidingen på betalende abonnenter løftes.

Handelsoppdateringen har imidlertid ikke blitt godt mottatt av investorene. Den organiske veksten stuper i Kahoot og aksjen er ned over 16 prosent etter en times handel. Det har gitt store utslag i formuen til toppsjef Eilert Hanoa.

Gjennom sitt heleide investeringsselskap Glitrafjord AS eier Eilert Hanoa 41,2 millioner aksjer. Før børsåpningen var disse aksjene verdt omtrent 2,4 milliarder. Etter en times handel og et kursfall på 16 prosent er aksjene verdt litt over 2 milliarder.

På en time har Hanoa tapt omtrent 400 millioner i papirverdier som følge av det kraftige kursfallet i Kahoot onsdag morgen.

Etter to timers handel har aksjen falt ytterligere og er over 20 prosent. Tapet i papirverdier har i skrivende stund beløpt seg til omtrent 600 millioner på to timer.

Enorm reaksjon

Kahoot-aksjen faller kraftig på et høyt volum onsdag morgen og er den mest omsatte aksjen en time etter åpningen.

Etter omtrent en times handels står Kahoot-aksjen for nesten halvparten av det omsatte volumet på Oslo Børs.

Det er omsatt aksjer for 468 millioner kroner i Kahoot, mens det er omsatt for omtrent 1,1 milliarder kroner på hele Oslo Børs til samme tid.

Tynget av storsalg

Den siste tiden har Kahoot-aksjen også blitt tynget av storsalg blant en av storaksjonærene. I slutten av juni skrev finansavisen om storaksjonær Haudemann-Andersen som solgte Kahoot-aksjer for 710 millioner gjennom sitt heleide investeringsselskap Datum.