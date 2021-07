Pexip setter inntektsmål på over 2,5 mrd. innen tre år

Pexip økte de årlige gjentakende inntektene (ARR) med 41 prosent år-over-år, til 92,7 millioner kroner, cirka 812 millioner kroner, ifølge en handelsoppdatering fra selskapet.

Av den årlige veksten i ARR kommer 40 prosentpoeng fra nye kunder, mens resten er fra eksisterende kunder.

Pexip genererte også ny ARR på 5,5 millioner dollar i andre kvartal, noe lavere enn 9,1 millioner dollar i andre kvartal 2020, men høyere enn 2,4 millioner dollar i samme periode i 2019. ARR fra selskapets egenutviklede programvare nådde 54,6 millioner dollar fra april til juni, mens ARR for Pexip as-a-service nådde 38,1 millioner, opp 62 prosent sammenlignet med 2020.

Mål på over 2,5 mrd.

Pexip skriver i oppdateringen at ordreboken for andre halvdel av 2021 er sterk og at selskapet er på vei mot 300 millioner dollar, cirka 2,63 milliarder kroner, i gjentakende inntekter innen 2024.

Teknologiselskapet trekker frem fem nøkkelkontrakter for andre kvartal:

3-årig kontrakt med NVDIA.

Kontraktsutvidelse med en global forhandler for Pexips egenutviklede programvare.

Signert med et av de største konsultselskapene i verden, som har mer enn 22.000 ansatte og kontorer i mer enn 90 byer.

Sikret en avtale med et av verdens største selskaper for leting etter olje og gass.

Økte investeringer i videokonferanse-produkter fra viktige offentlige tjenesteleverandører.

Pexip vil presentere hele kvartalsrapporten for andre kvartal 2021 12. august 2021.