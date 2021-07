DNB Markets høvler over Kahoot

DNB Markets nedgraderer Kahoot til fra kjøp til hold, og mer enn halverer kursmålet på aksjen fra 100 ned til 45 kroner, fremkommer det av en analyse fra meglerhuset torsdag.

Begrunnelsen er fallet i selskapets organiske vekst, som var langt under det investorene ventet på forhånd.

Analytikeren bak analysen er Frank Maaø, som i går uttalte seg om kurshavariet i Kahoot til Finansavisen.

– Veksten i både gratiskunder og antallet betalende kunder var en god del svakere enn forventet, sa Maaø.

Optimistisk guiding

DNB skriver videre at investeringscaset på lang sikt har fått en ripe i lakken, men skal fortsatt være solid. På kort sikt er det derimot ytterligere nedsiderisiko frem til veksten tar seg opp på nytt. I tillegg skriver meglerhuset at det mener selskapets guiding er optimistisk og krevende å oppfylle, og at aksjeverdien vil kjenne på ettermælet av andre kvartal.

DNB-analytikerne skriver videre i analysen at deres DCF-baserte verdivurdering prissetter aksjen til 86 kroner, ned fra tidligere 102, men at de tror aksjen vil handles med en betydelig rabatt frem til veksten tar seg opp på nytt.