Meltwater inngår samarbeid med WHO og HBO

Navn som WHO, HBO og Ralph Lauren gikk i juni inn i Meltwater sitt segment for premiumklienter, i følge en melding. I løpet av måneden har programvareselskapet som utvikler kommunikasjons- og markedssystemer sitt premiumsegment vokst med 43 selskaper.

De nye premiumkundene fører til en nettovekst i de årlige faste inntektene (ARR) med 2,2 millioner dollar – tilsvarende 19,29 millioner kroner – siden mai. Så langt i år har premiumsegmentet vokst med 20 prosent.

I desember 2020 ble selskapet notert på Euronext Growth. Rundt 19 år etter at Jørn Lyseggen startet opp selskapet i et skur på Tjuvholmen sier fasiten følgende: Meltwater har over 28.000 kunder fra Coca Cola til Vatikanet i Roma, 1.700 ansatte og ARR på 357 millioner dollar, tilsvarende 3 milliarder kroner.