– Bør se inntektene akselerere fra tredje kvartal

Pexip straffes torsdag knallhardt på Oslo Børs for sin oppdatering som viste 92,7 millioner dollar i årlige gjentakende inntekter (ARR) i andre kvartal, tilsvarende 41 prosent vekst på årsbasis. Nær sagt all vekst kommer fra nye kunder.

Arctic Securities karakteriserer oppdateringen som svak, og skriver ifølge TDN Direkt i sin oppdatering at kundefrafallet steg 2 prosentpoeng til 10 prosent sammenlignet med andre kvartal 2020.

«Vi fremhevet og prøvde å faktorisere inn de negative effektene fra forsinkelser i tilbakevending til kontorer i vår forhåndsomtale i forrige uke, men påvirkningen var større enn ventet», skriver meglerhuset, som før børsåpning anslo et kursfall på 5-10 prosent.

I skrivende stund ser anslaget beskjedent ut, ettersom Pexip torsdag formiddag faller over 16 prosent til 62,35 kroner.

Kursmål til vurdering

Pareto Securities påpeker ifølge nyhetsbyrået i en analyse at ARR var noe under både konsensus og deres egne estimater, og dessuten at den kvartalsvise ARR-veksten (DARR) på 5,5 millioner dollar var 17 prosent under deres forventede 6,6 millioner dollar.

«Mens veksten i andre kvartal var noe skuffende, kommenterer selskapet at pipelinen for andre halvår 2021 er sterk. Kombinert med en betydelig økning i salgsstyrken over de siste årene, burde vi se DARR akselerere fra tredje kvartal», skriver meglerhuset, og signaliserer samtidig en forventning om at konsensus vil nedjustere sine ARR-estimater for 2021 med 1-3 prosent.

Pareto har kjøpsanbefaling på aksjen, men kursmålet er ifølge TDN Direkt under vurdering.