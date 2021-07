Sikret 3,12 milliarder i likviditetsbuffer

Schibsted har lyktes med refinansieringen av en lånefasilitet på 300 millioner euro som forfaller i juli neste år. Fasiliteten er erstattet med en en ny, rullerende kredittfasilitet på 300 millioner euro, opplyses det i en melding.

Det tilsvarer omtrent 3,12 milliarder kroner.

Den nye fasiliteten har en løpetid på fem år, og inkluderer to opsjoner for ettårige forlengelser. Schibsted har ikke trukket noe beløp i fasiliteten, og selskapet poengterer at den sikrer en likviditetsbuffer.

SEB bisto Schibsted i refinansieringen.