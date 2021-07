Pfizer og BioNTech meldte torsdag at de jobber med å utvikle en oppdatert vaksine, som skal øke beskyttelsen mot Delta-varianten av koronaviruset, melder CNBC. Uttalelsen kom etter at selskapene har startet innledende studier av virkningen en påfyllingsdose har på beskyttelsen mot nye mutasjoner av koronaviruset.

Initiativet om en tredje dose er det tydeligste signalet til nå på hvordan vaksineprodusentene jobber med å angripe de nye variantene av viruset. Det israelske helsedepartementet meldte tirsdag at 42 prosent av de nye smittetilfellene i landet har vært blant fullvaksinerte.

Det samsvarer med selskapenes egne kliniske undersøkelser, som har vist at vaksinens effektivitet mot viruset begynner å avta rundt seks måneder etter den andre dosen.

Det tolker vaksineprodusentene som tydelige indikasjoner på at en tredje vaksinedose kan være hensiktsmessig. Funnene er at den tredje dosen produserer antistoffnivåer som er fem til ti ganger høyere enn produksjonen etter dose to.



Selskapene har testet hvordan en tredje dose påvirker produksjonen av antistoffer mot den originale virusstammen og Beta-varianten. Det foreløpige datagrunnlaget viser at en tredje vaksinedose tatt minst seks måneder etter dose to, øker beskyttelsen mot viruset betraktelig.

– Som vi har sagt tidligere, og som vi nå ser fra dataene, så er det sannsynlig at en tredje vaksinedose kan være nødvendig innen seks til tolv måneder etter andre dose, sa selskapene i en felles uttalelse.



Pfizer og BioNTech arbeider med nå med å få tillatelse fra amerikanske myndigheter til å distribuere den tredje dosen som øker beskyttelsen mot viruset. Det vil imidlertid ikke være aktuelt å starte tredje runde av vaksineringen helt enda. Først skal det gjennomføres kliniske undersøkelser på den oppdaterte vaksinedosen. De er ventet å starte i løpet av august, etter myndighetene har gitt sin godkjennelse.