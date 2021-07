Nok et meglerhus sabler kursmålet etter onsdagens kollaps

Onsdag morgen la Kahoot frem en driftsoppdatering som skuffet markedet . Det endte med et kursfall på 26 prosent og DNB Markets fulgte opp med å droppe kjøpsanbefalingen og å kutte kursmålet fra 100 til 45 kroner.

Torsdag steg aksjen 0,4 prosent, til 43,16 prosent, og det ble kjent at SoftBank brukte onsdagens fall til å kjøpe seg ytterligere opp i selskapet . Fredag morgen gikk det ut en ny melding fra Kahoot om at SoftBank hadde kjøpt enda flere aksjer på torsdag, og at storbanken har sikret seg Kahoot-aksjer for til sammen 300 millioner kroner på to dager.

Det slår positivt ut for teknologi-aksjen som stiger 3,34 prosent, til 44,60 kroner, kort tid etter børsåpning.

Kutter kraftig

DNB Markets er ikke det eneste meglerhuset som tar grep etter onsdagens fall. Arctic Securities har fredag morgen rykket ut med en fersk analyse der det sabler kursmålet til 80 kroner, fra tidligere 140 kroner.

Meglerhuset fastholder en kjøpsanbefaling på aksjen, til tross for nedjusteringen av kursmålet på 43 prosent, og det ser en oppside på nesten 80 prosent med kursmålet på 80 kroner.

Kahoot Globalt, spillbasert læringsplattform med hovedkontor i Oslo.

Selskapet har kunder i privat- og bedriftsmarkedet. Siden oppstart i 2013 har over 5 milliarder spillere spilt på plattformen og har hatt over 20 millioner bedriftsspillere.

Selskapet ble utviklet av Alf Inge Wang, Morten Versvik, Johan Brand og Jamie Brooker ved NTNU i 2012.

Ble priset til 5 milliarder kroner under børsnoteringen i 2019.

Adm. direktør er Eilert Hanoa.

Arctic ser et fortsettende fall i momentet i andre kvartal, så det har senket de langsiktige booking-estimatene med 20 prosent. Kursmålet på 80 kroner er basert på et gjennomsnitt av multiplene til sammenlignbare selskaper (impliserer kursmål 75-90), DCF-analyse (87 kroner) og 40x 2023-EBITDA med en rabatt på 10 prosent (65 kroner), melder TDN Direkt.

«Mens vi også ser en kortsiktig risiko for at Kahoot ikke når sin helårsguiding på 90-100 millioner dollar i fakturert omsetning, noe som i vårt syn impliserer en for stor turnaround på kort tid, argumenterer vi for at abonnementsveksten vil komme opp fra nåværende nivåer med et enda bredere tilbud og nye lanseringer», skriver Arctic i analysen.

«Dette gir en betydelig oppside til dagens aksjekurs og derfor gjentar vi vår kjøpsanbefaling», står det videre.