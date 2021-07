Next Biometrics får ettergitt coronalån

Next Biometrics er innvilget 0,9 millioner dollar i lånelettelser av amerikanske myndigheter (US Small Business Administration), går det frem av en børsmelding.

Nexts amerikanske datterselskap fikk i mai i fjor et statsstøttet lån på rundt én million dollar i et låneprogram etablert gjennom «CARES Act of 2020» til dekning av lønn og faste kostnader.

Lånet kvalifiserer for ettergivelse, og de 0,9 millioner dollarene vil bli bokført som reduksjon av andre driftskostnader i rapporten for andre kvartal.