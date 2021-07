Vant to priser i Microsoft-kåring

Crayon har vunnet prisen som årets Microsoft-partner i 2021 både i Saudi-Arabia og på Filippinene, opplyser selskapet.

Prisen går til Microsoft-partnere som har utviklet og levert fremragende Microsoft-baserte løsninger gjennom det seneste året. Den deles ut innenfor flere ulike kategorier.

– Vi er beæret over å bli anerkjent som årets Microsoft-partner i disse to markedene, som er blitt etablert de seneste fem årene, sier Crayon-sjef Melissa Mulholland i en kommentar.

I Saudi-Arabia, der Crayon etablerte sin virksomhet for fire og et halvt år siden, har selskapet opplevd rask vekst og sterke finansielle resultater. Midtøsten-direktør Ziad Rizk sier Microsoft-prisen styrker selskapets ambisjoner om å gjøre Crayon til et regionalt senter for digital transformasjon, kunstig intelligens og skyjenester.

På Filippinene har Crayon hatt virksomhet siden 2018, særlig innen skyløsninger. Denne satsingen har i år vokst 300 prosent fra i fjor. Årets Microsoft-pris er Filippinene-virksomhetens andre på tre år.